Заключен под стражу парень, обвиняемый в убийстве 19-летней девушки в Минске

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске молодой человек, обвиняемый в убийстве 19-летней девушки, заключен под стражу, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По предварительной информации, в ночь с 9 по 10 августа 20-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения в одной из столичных квартир на улице Седых причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой. Девушка скончалась на месте.
Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Проведены допросы свидетелей и родственников погибшей, изъято предполагаемое орудие преступления. Совместно с сотрудниками милиции устанавливается мотив и обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.-0-