Заключен под стражу водитель, совершивший ДТП на каршеринговом авто в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу водитель, совершивший ДТП на каршеринговом авто. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Согласно материалам уголовного дела, 24 сентября 30-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по улице Плеханова в Минске. Проезжая около дома №9, он выехал за пределы проезжей части на трамвайные пути, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадала 31-летняя девушка, пассажир автомобиля. С различными травмами она госпитализирована и до сих пор продолжает лечение. Согласно заключению экспертов, пострадавшей причинены тяжкие телесные повреждения", - рассказали в УСК.

В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе - более 1,5 промилле. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Фото УСК по городу Минску

Водителю автомобиля предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. C санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Граждан, которым известно что-либо о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8-017) 389-55-55 и (8-033) 333-67-19. В очередной раз следователи напоминают, что автомобиль и алкоголь не совместимы. Если вы располагаете сведениями о нетрезвых участниках дорожного движения, немедленно обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102", - добавили в УСК.-0-