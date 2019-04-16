Заключен под стражу водитель, сжегший свой автомобиль после ДТП в Пуховичском районе

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу водитель, который 12 апреля сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия. На момент ДТП мужчина, 40-летний житель Пуховичского района, был пьян. Чтобы скрыть следы преступления, он сжег свой "Ситроен" в лесном массиве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчине, которого задержали по месту жительства, предъявлено обвинение. "С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Собираются материалы, характеризующие его личность. Известно, что мужчина ранее судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имеет водительского удостоверения. Автомобиль приобрел полгода назад и эксплуатировал на транзитных номерах", - рассказала официальный представитель УСК.

Следственные и другие процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств ДТП, продолжаются. Следователи работают со свидетелями, подследственным. Назначены судебно-медицинские и иные криминалистические экспертизы, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Минской области. "Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования", - добавила Татьяна Белоног.

Как сообщалось, ДТП произошло в Пуховичском районе на автодороге М5 вблизи деревни Хозянинки. Пострадавшая женщина, 56-летняя минчанка, в тяжелом состоянии госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средствам в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 317 УК) расследует районный отдел Следственного комитета.-0-