"Заложивший" бомбу на станции метро "Малиновка" минчанин получил штраф в Br5,1 тыс.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор жителю Минска за ложное минирование станции метро "Малиновка", мужчина получил крупный штраф, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Минчанин признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность для жизни и здоровья людей. Суд назначил ему штраф в размере 500 БВ. Однако, учитывая срок содержания под стражей, наказание фигуранту смягчили до 200 БВ, что в настоящее время составляет Br5,1 тыс. Мужчина также должен пройти принудительное лечение от наркомании.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко, после того как 15 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение о бомбе в метро, на место происшествия незамедлительно направились сотрудники милиции и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5448. Выяснилось, что на конечной станции "Малиновка" пьяный минчанин 1985 года рождения отказался покидать вагон и поругался из-за этого с дежурной по приему и отправлению поездов. В ходе конфликта пассажир утверждал, что заложил бомбу в метро, а прибывшим сотрудникам службы безопасности заявил о взрывном устройстве в своем рюкзаке. При осмотре территории метрополитена и личных вещей задержанного никаких запрещенных предметов не выявлено.

В крови мужчины было обнаружено 1,72 промилле алкоголя. Ранее он неоднократно судим за кражу, грабеж, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания.-0-