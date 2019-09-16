Замдиректора перерабатывающего предприятия в Витебской области задержали за взятки

16 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. По подозрению в получении взятки задержан замдиректора перерабатывающего предприятия в Витебской области. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК МВД установили, что 33-летний житель Толочина, работая в должности замдиректора перерабатывающего предприятия, с 2017 по 2019 год получал взятки от представителей коммерческих структур Беларуси и России. Незаконные вознаграждения управленцу передавали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию (отгрузки картофеля и яблок).

Руководитель предприятия получал взятки на работе, дома и в других регионах Беларуси. Их общая сумма составила около Br54 тыс.

В отношении мужчины УСК по Витебской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Он заключен под стражу.

По информации ГУБОПиК МВД, тариф по серым отгрузкам сельхозпродукции составлял в среднем $50 за грузовик.-0-