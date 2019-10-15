Замдиректора предприятия организовал посредническую схему продаж через подконтрольные фирмы

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель директора барановичского предприятия подозревается в организации посреднической схемы по продаже продукции через подконтрольные фирмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Комитета государственного контроля.

Факт злоупотребления служебными полномочиями выявили работники Барановичского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области при проведении мероприятий, направленных на борьбу с необоснованным посредничеством.

Так, заместитель директора для перепродажи в Россию продукции завода выстроил цепочку из посредников, зарегистрировав два коммерческих предприятия на своих родственников и знакомых. Деньги за посреднические услуги оседали на счетах подконтрольных ему фирм, а не поступали производителю продукции. В результате барановичскому предприятию причинен ущерб в особо крупном размере - около Br100 тыс. За злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, в отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК.-0-