Замдиректора предприятия в Гродно похитил оборудование на Br400 тыс.

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями на сумму более Br400 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

В совершении преступления обвиняется 32-летний мужчина, заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам одного из предприятий в Гродно. С начала 2018 года по январь 2020-го он от имени организации получал электрооборудование на хозяйственные нужды и продавал его физическим лицам за наличные.

"У мужчины был знакомый, который, не зная о его преступных действиях, размещал на интернет-платформах объявления о продаже электрооборудования. Далее он получал от покупателей заказы с перечнем необходимого товара и передавал их обвиняемому. Тот заказывал от имени предприятия необходимое", - сообщила Мария Трушинская. Таким образом было похищено оборудование на сумму в Br400 тыс.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели, осмотрены документы предприятия, мобильные и компьютерные устройства, изъята часть похищенного электрооборудования. Также установлены покупатели, проведены необходимые экспертизы, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Ущерб обвиняемым не возмещен, на его имущество - дачный дом и автомобиль - наложен арест.

Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-