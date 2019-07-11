Зампредседателя Дзержинского райисполкома подозревают в получении взяток

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зампредседателя Дзержинского райисполкома подозревается в получении взяток, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, заместитель председателя Дзержинского райисполкома систематически брал взятки от представителя частной компании. Используя свои служебные полномочия и действуя в личных интересах, он лоббировал его интересы. "По имеющимся сведениям, предметами взяток были музыкальный инструмент валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности", - рассказали в СК.

Следственным управлением УСК по Минской области по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.-0-