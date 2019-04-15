Запчасти к сельхозтехнике на Br130 тыс. пытались незаконно ввезти в ЕАЭС

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запчасти к сельскохозяйственной технике на сумму Br130 тыс. пытались незаконно ввезти в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Брестские таможенники при осмотре грузового отсека автомобиля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса установили наличие крупной партии запчастей к сельскохозяйственной технике, не указанных в товаросопроводительных документах. Данный товар перемещала из Польши в Россию польская фирма-перевозчик через пункт пропуска "Козловичи".
Дальнейший досмотр автопоезда подтвердил, что в нем находится на 416 единиц запчастей больше, чем заявлено в документах. Общая стоимость товара, ввозившегося на территорию ЕАЭС с нарушение норм таможенного законодательства, составила свыше Br130 тыс.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.-0-
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