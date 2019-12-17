Застрявших в бетонной плите щенков спасли в Гродно

Фото Гродненского областного УМЧС
17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские спасатели помогли двум щенкам выбраться из бетонной плиты, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
ЧП произошло на одном из заброшенных участков в Понемуни. Писк щенков услышала проходящая мимо девушка. Она и обратилась за помощью.
Операция по спасению длилась несколько часов. Бойцы МЧС разрезали плиту, а потом аккуратно разбивали ее, чтобы не навредить животным.
Предположительно, животные пробыли в ловушке двое суток.-0-
Фото Гродненского областного УМЧС