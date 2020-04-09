Заведующая фермой в Толочинском районе вносила фиктивные сведения в отчетность

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе заведующая животноводческой фермой занималась махинациями с отчетными документами, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Женщина на протяжении двух лет вносила ложные данные о приросте массы крупного рогатого скота в отчетные документы. "В результате буренки внушительно набирали вес только на бумаге", - отметили в УВД. По результатам проверки, инициированной правоохранителями, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

Суд, рассмотрев это дело, назначил заведующей за служебный подлог наказание в виде исправительных работ сроком в один год с удержанием в доход государства 10% заработка.-0-