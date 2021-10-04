Заведующая и продавец магазина в Толочине воровали товар и выручку

4 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Толочинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства хищения товара и денег сотрудницами магазина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, с ноября 2020 года по июль 2021 года заведующая одного из магазинов Толочина и продавец систематически похищали товар и торговую выручку. Это вскрылось во время инвентаризации. Вред составил более Br24 тыс., он частично возмещен.

В отношении 31-летней и 26-летней женщин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере) УК. С ними проводятся следственные действия, устанавливаются все детали произошедшего.-0-