Заведующая магазином бытовой химии в Минске присвоила более Br10 тыс.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (Минска) районным отделом Следственного комитета на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками милиции, возбуждено уголовное дело в отношении заведующей одного из магазинов бытовой химии. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 33-летняя минчанка, являясь материально ответственным лицом, в период с октября 2019 года по март 2020-го присвоила денежные средства магазина на общую сумму Br10,5 тыс. Во время расследования уголовного дела установлено, что женщина ежедневно по завершении рабочего дня получала от кассиров выручку, которую в последующем должна была передать инкассаторам для отправки в банк. Обвиняемая вносила сведения о сумме снятых с касс денежных средств в специализированное программное обеспечение, после чего часть денег забирала себе, а оставшуюся часть складывала в инкассаторскую сумку. Присвоенные деньги женщина тратила на личные нужды, в том числе на погашение кредитов.

Факт противоправной деятельности выявлен после проведенной в магазине инвентаризации. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы. С занимаемой должности женщина была уволена. Во время расследования уголовного дела следователи изучили бухгалтерскую документацию магазина, допросили свидетелей. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела сведения, предоставленные банковскими учреждениями о погашении обвиняемой кредитов.

Действия заведующей квалифицированы по ч.3 ст.211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере) УК. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия женщина вину признала и раскаялась в содеянном. Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-