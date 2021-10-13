Заведующая мебельным магазином в Чечерске подозревается в растрате

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает обстоятельства растраты денег торгового унитарного предприятия по производству и продаже мебели. В преступлении подозревается заведующая мебельным магазином, который расположен в Чечерске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, с сентября 2019 года по июль 2021-го подозреваемая продавала мебель за наличный расчет и присваивала себе вырученные деньги. Чтобы скрыть недостачу, заведующая вписывала проданный товар в один из экземпляров договора купли-продажи других покупателей, которые брали мебель в рассрочку. Фигурантка составила не менее 50 фиктивных договоров о покупке физлицами мебели, которую они не приобретали.

На мебельном предприятии обнаружили многочисленные факты просроченной дебиторской задолженности у граждан, которые брали в рассрочку мебель в чечерском магазине. Должникам направили претензионные письма для возмещения средств и досудебного урегулирования споров. Вскоре на предприятие стали поступать звонки от возмущенных покупателей, которые утверждали, что полностью погасили рассрочку за всю мебель, указанную в их копии договора. Люди отрицали приобретение других предметов из копии договора продавца. Руководство предприятия обратилось в милицию для проверки.

В итоге в отношении заведующей магазином возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 УК (растрата имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере). "Проведены осмотр места происшествия, обыск по месту жительства подозреваемой, изъяты 197 договоров рассрочки, направлены запросы в банковские учреждения. Следователи выявляют фиктивные документы", - отметила Мария Кривоногова.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-