Заведующая минским ломбардом присвоила более Br4 тыс.

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по факту присвоения заведующей минским ломбардом более Br4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"По данным следствия, 26-летняя ранее не судимая девушка с октября по ноябрь 2018 года присвоила средства ломбарда на общую сумму более Br4 тыс., - проинформировала Юлия Гончарова. - Следователями установлено, что в октябре прошлого года она присвоила более Br600. В дальнейшем, чтобы скрыть ранее совершенное хищение, составила договор микрозайма под залог драгоценных металлов, внеся в него ложные сведения о лице, заключившем договор и о его последующем "погашении".

Кроме того, она собственноручно ставила подписи от имени товароведа ломбарда и от лица, якобы заключившего договор. Удостоверяла договоры своей подписью и ставила оттиск штампа ломбарда, после чего предоставляла их в бухгалтерию.

"Девушка неоднократно пользовалась вышеуказанным способом. Однажды один из договоров микрозайма она оформила под залог золотого слитка, а его захотела посмотреть ее сменщица. Не обнаружив слитка в сейфе, та позвонила директору. Коллеги обвиняемой провели инвентаризацию и узнали о противоправной схеме девушки", - сказала Юлия Гончарова.

Следователями изучены записи камер видеонаблюдения, документация ломбарда, допрошены свидетели. Проведен обыск по месту жительства обвиняемой, наложен арест на ее имущество общей стоимостью более Br1 тыс.

Во время расследования уголовного дела девушка вину признала, ущерб возместила полностью. Ее действия квалифицированы по ч.1 ст.211 УК (присвоение), ч.2 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно), ч.1 ст.427 УК (служебный подлог). Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-