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08 октября 2020, 17:17

Завершено расследование аварии в Борисовском районе, где погибли шесть человек

Фото СК
Фото СК

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о ДТП на трассе М1 в Борисовском районе, в котором погибли шесть человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 17 мая текущего года около 20.20 водитель Renault 19 ехал на 461-м километре автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ в направлении города Крупки. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимися во встречном направлении автомобилем Geely Atlas и автопоездом DAF. В результате погибли шесть человек - три парня и три девушки, находившиеся в салоне Renault. Водители Geely и DAF телесных повреждений не получили.

Установлено, что автомобиль Renault принадлежал погибшему в ДТП 30-летнему жителю Борисова, который в момент происшествия находился за рулем. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, в крови водителя содержалось 2,1 промилле этилового спирта. Мужчина употреблял алкоголь в том числе и во время поездки.

Ранее он более 25 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе четыре раза - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи допросили знакомых и родственников погибших, очевидцев ДТП и работников автозаправки, где незадолго до аварии останавливалась компания. Помимо этого, изучены фото и видеозаписи камер наблюдения, установленных на трассе и на автозаправке. К материалам уголовного дела приобщены заключения судебных исследований, которые проводили эксперты ГКСЭ.

Окончательная правовая оценка ситуации дана по ч.5 ст.317 УК. В связи со смертью водителя Renault производство по уголовному делу прекращено.

В ходе расследования в Совет Министров направлены предложения по внесению изменений в технические нормативно-правовые акты, касающиеся обустройства автомобильных дорог специальным ограждением. Это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.-0-

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