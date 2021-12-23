Завершено расследование дел активных участников августовских беспорядков в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование двух уголовных дел в отношении активных участников групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, двое мужчин (35 и 37 лет) 23 августа прошлого года принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии, происходившем в центральной части столицы. Находясь на проезжей части пр.Победителей, они присоединились к группе граждан, активно участвовавших в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Мужчины взяли с собой мобильную саунд-систему и портативную акустическую систему и демонстративно включали на них музыку, используя как протестный символ", - рассказали в УСК.

Кроме этого, вместе с иными лицами они блокировали и преграждали путь транспортным средствам, в том числе спецтехники. В ходе следствия выявлено, что аналогичные преступные действия фигуранты совершили и 6 сентября прошлого года, также принимая участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

По делу проведен комплекс следственных действий. Допрошены обвиняемые и свидетели, осмотрены мобильные телефоны мужчин. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, также осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Следователями изучены личности обвиняемых. Один из них индивидуальный предприниматель, второй - арт-директор, оба ранее не судимы и имеют среднее образование.

По результатам расследования их действия квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) Уголовного кодекса. С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранителями на постоянной основе проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Прокурору для направления в суд следователями столицы передано уголовное дело в отношении 24-летнего минчанина - активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в прошлом году.

По данным следствия, днем 18 октября прошлого года обвиняемый принял участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории города Минска, в том числе на проезжей части дорог пр.Партизанского и пр.Рокоссовского, а также ул.Ванеева. Вместе с неустановленными лицами он длительно и упорно нарушал общественное спокойствие, а при нахождении в первых рядах массового мероприятия принял участие в блокировке путей транспортных коммуникаций.

Согласно материалам уголовного дела молодой человек ранее ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался, является индивидуальным предпринимателем.

В ходе следствия обвиняемый пояснил, что заранее узнал в Telegram-каналах о месте проведения несанкционированного мероприятия и целенаправленно приехал туда, чтобы принять участие.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-