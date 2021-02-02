Завершено расследование дела о ДТП с участием лесовоза в Могилевской области

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела об опрокидывании лесовоза в Могилевском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, утром 21 ноября 2020 года 30-летний водитель автомобиля МАЗ в одном из лесничеств Быховского района осуществлял погрузку сортимента леса в прицеп автомобиля. Во время загрузки мужчина превысил допустимую грузоподъемность прицепа на 8080 кг и уложил древесину с превышением габаритной высоты стоек. При этом груз не закрепил ввиду отсутствия на прицепе предусмотренных конструкцией увязочных тросов. После водитель направился по автодорогам общего пользования в направлении Могилева к месту разгрузки", - рассказали в СК.

Согласно материалам уголовного дела, около 13.30, проезжая по улице Шоссейной в деревне Новоселки Могилевского района, водитель не учел особенности и состояние транспортного средства, перевозимого им груза, на закруглении участка дороги применил неправильные приемы управления автомобилем. Это привело к излому одной из рессор, опрокидыванию прицепа и разбросу бревен на обочину, где двигались 68-летний велосипедист и 64-летний водитель мотоблока. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия, а водителю мотоблока причинены тяжкие телесные повреждения.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Допрошены родственники потерпевших и коллеги обвиняемого. Проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи камер наружного наблюдения, заключения судебно-медицинских, автотехнических и иных экспертиз, которые проводили сотрудники ГКСЭ.

По заключению судебной автотехнической экспертизы, скорость автопоезда в момент происшествия составляла 62 км/ч при максимально допустимой на данном участке дороги 40 км/ч. Превышение скоростного режима в совокупности с перегрузом лесоматериала в прицепе и отсутствием крепления груза находится в причинной связи с совершенным дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями: смертью одного лица и причинением тяжких телесных повреждений второму.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения). На время следствия к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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