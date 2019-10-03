Завершено расследование дела о ДТП в Шумилинском районе: водитель был пьян и ехал со скоростью 108 км/ч

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Шумилинском районе, в котором пострадали четыре человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 25 апреля водитель легковушки двигался по гравийной дороге Оболь - Леоново - Мишковичи - Лежни. Около 18.00 автомобиль съехал в кювет, где врезался в придорожные деревья и опрокинулся. В результате ДТП водитель и три пассажира получили тяжелые травмы.

Согласно результатам освидетельствования, водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови обнаружили 1,56 промилле. Специалистами ГКСЭ проведены экспертизы. По их результатам установлено, что авто двигалось со скоростью 108 км/ч.

Следователи предъявили 29-летнему мужчине обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее мужчина судим не был. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-