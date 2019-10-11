Завершено расследование дела о гибели девочки на ферме в Октябрьском районе

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Октябрьский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о гибели 10-летней девочки на территории молочно-товарной фермы "Хоромцы" ОАО "Поречье-Оресса", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла 28 мая этого года. По данным следствия, слесарь-ремонтник на погрузчике "Амкодор" при помощи ковша переместил силосную массу со двора в помещение коровника. После этого стал задним ходом выезжать из строения и зацепил проем ворот. Фронтальная часть коровника частично разрушилась, обломки упали на стоявшую рядом девочку. От полученных телесных повреждений школьница скончалась.

Как отметила Мария Кривоногова, следствие пришло к выводу о наличии в действиях слесаря-ремонтника состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

Также официальный представитель рассказала, что сотрудники СК установили факты бесхозяйственности и ненадлежащего исполнения обязанностей отдельными работниками и должностными лицами сельхозпредприятия. К примеру, должностные лица ОАО "Поречье-Оресса" неоднократно привлекались к административной ответственности за допуск к участию в дорожном движении лиц, не имеющих прав. В апреле этого года из 20 единиц техники ОАО техосмотр прошли только 5. Эксплуатация названного погрузчика из-за технических неисправностей была запрещена, однако он использовался. Ни на одной молочно-товарной ферме ОАО не был обеспечен надлежащий пропускной режим.

Следователи внесли в адрес руководства областного и районного исполкомов представления. По итогам их рассмотрения принят ряд мер.

За допущенные нарушения должностные лица ОАО привлечены к дисциплинарной ответственности. Так, от занимаемой должности освобожден директор сельхозпредприятия, исполняющему обязанности главного инженера и инженеру-механику объявлены выговоры. Расторгнут гражданско-правовой договор со слесарем-ремонтником.-0-