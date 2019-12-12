Завершено расследование дела о хищении топлива и запчастей на Мозырском ПМС

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух должностных лиц коммунального мелиоративного унитарного предприятия "Мозырское ПМС". Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, в январе 2018 года руководитель КМУП "Мозырское ПМС" вступил с заведующим складом в преступный сговор о хищении топлива. На протяжении года директор лично и при помощи подчиненного похищал бензин и дизельное топливо с топливно-раздаточной колонки предприятия, а также на различных автозаправочных станциях Мозырского района с использованием электронных топливных карт, предназначенных для заправки служебного транспорта. Таким образом руководитель заправлял бензином как личный автомобиль, так и автомобиль своего отца. Установлен случай заправки дизтопливом автомобиля, принадлежащего брату директора. Всего за указанный период было похищено 815 л бензина АИ-92 и 40 л дизтоплива.

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года директор дал незаконное указание своим подчиненным закупить за счет средств предприятия запасные части для своего личного автомобиля Porsche Cayenne. Поступившие запчасти были документально списаны на служебный транспорт. В результате проведенной сделки предприятию был причинен имущественный ущерб на сумму Br1210.

Заведующий складом также решил лично обогатиться за счет предприятия. Он недоливал дизтопливо, необходимое для хозяйственных нужд предприятия и заправки служебного транспорта. В результате возникали излишки. Израсходованным по документам топливом обвиняемый наполнял канистры и помещал их на временное хранение в складское помещение. Впоследствии фигурант вывозил канистры за пределы предприятия и реализовывал топливо, в том числе в счет погашения личных долговых обязательств. Помимо этого, обвиняемый заправлял автомобили знакомых по выгодной для них цене на автозаправочных станциях, используя электронные топливные карты предприятия. Таким образом, завскладом путем присвоения и растраты похитил более 4,7 тыс. л дизельного топлива предприятия.

Также установлено, что с января 2018 года по май 2019-го фигурант совершил присвоение и растрату вверенных ему товарно-материальных ценностей (автозапчастей, гидравлического масла) на общую сумму свыше Br1,6 тыс. Этой весной заведующий складом (одновременно исполняя обязанности замдиректора по механизации) закупил за счет средств предприятия запасные части на сумму Br711 для автомобиля BMW 320, зарегистрированного на его супругу. После поступления запчастей он документально списал их на служебный транспорт.

Противоправную деятельность должностных лиц предприятия выявили во время проверки сотрудники Мозырского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. Производство по уголовному делу осуществляла следственная группа УСК по Гомельской области.

На основании собранных доказательств директору предприятия предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повторно), ч.1 ст.427 (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенное из корыстной заинтересованности). Также обвинение предъявлено заведующему складом по ч.2 ст.210, ч.1 ст.427, а также ч.3 ст.211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное повторно, в крупном размере) УК Беларуси.

Обвиняемые раскаялись в совершенных преступлениях и полностью возместили ущерб. К ним применена мера пресечения в виде залога. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-