Завершено расследование дела о кражах из дачных домов в Витебской и Минской областях

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о покушении на кражу группой лиц с проникновением в жилье, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, c декабря 2019 года по май 2020-го двое 35-летних мужчин проникали в дачные дома в Витебской и Минской областях и похищали имущество. Вечером 31 мая этого года со двора дачи в Витебском районе мужчины пытались совершить кражу, но их увидел хозяин дома. Они вернули имущество и скрылись, потерпевший позвонил в милицию. В этот же день обвиняемых задержали.

"Во время обыска, проведенного по месту жительства одного из обвиняемых, обнаружено множество вещей, по фактам хищения которых в производстве следователей находились уголовные дела. Установлено 27 эпизодов противоправной деятельности мужчин. Ущерб составил более Br8,4 тыс.", - отметила Оксана Лазько.

Выяснилось, что обвиняемые знакомы с детства, оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности - один за кражи, грабежи и разбой, а второй - за кражи, разбой, причинение тяжкого телесного повреждения, несоблюдение требований превентивного надзора. Похищенное имущество возвращено потерпевшим.

По результатам расследования уголовного дела жителю Ушачей предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.3 ст.205 (покушение на кражу, совершенную повторно, группой лиц, с проникновением в жилище, в крупном размере) УК. Второму мужчине, жителю Ушачского района предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 (покушение на кражу, совершенную повторно, группой лиц, с проникновением в жилище) УК. Они заключены под стражу. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-