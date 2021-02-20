Завершено расследование дела о мошенничестве с недвижимостью

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере недвижимости. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, двое жителей Минска и Минского района, обладая определенными познаниями в сфере осуществления сделок с недвижимостью, разработали преступный план по завладению недвижимым имуществом граждан. С весны 2010 года по июль 2017-го они занимались поиском лиц, ведущих асоциальный образ жизни, склонных к злоупотреблению спиртным и имеющих в собственности либо владении квартиры в Минске.

Мужчины устанавливали психологический контакт и доверительные отношения с потерпевшими путем личных бесед, предоставления спиртного, продуктов питания, передачи незначительных сумм денежных средств и формировали у них ложное представление о существующем порядке отчуждения жилых помещений и реальной рыночной стоимости недвижимости, вынуждая тем самым потерпевших дать согласие на совершение сделки продажи квартиры на крайне невыгодных для них условиях.

Получив согласие потерпевших, злоумышленники организовывали заключение заведомо фиктивных договоров купли-продажи, согласно которым недвижимость обращалась в собственность обвиняемых либо их доверенных лиц, а расчеты по сделке не производились. Для маскировки своих преступных намерений, а также создания видимости исполнения обязательств обвиняемые открывали сберегательные счета на имя потерпевших и вносили на них суммы денежных средств, значительно отличающиеся от рыночной стоимости объекта, в дальнейшем оформляли на потерпевших недвижимость, находящуюся на территории Минской области и имеющую ухудшенные условия проживания.

Злоумышленники организовывали продажу квартир по ценам рынка, а денежные средства забирали себе. Полученная прибыль с каждого объекта исчисляется десятками тысяч долларов.

Фото СК

Например, весной 2010 года обвиняемые познакомились с женщиной, в собственности которой находилась квартира в Минске. Хозяйка квартиры не имела постоянного места работы, перебивалась случайными заработками, злоупотребляла спиртным и имела задолженность по коммунальным платежам. Установив с потерпевшей доверительные отношения, они убедили женщину в том, что она может быть выселена из квартиры ввиду наличия задолженности, и получили от нее согласие на осуществление сделки купли-продажи на крайне невыгодных для нее условиях. Кстати, в момент совершения преступления такая мера, как принудительное выселение из жилья, принадлежащего на праве собственности, не была предусмотрена законодательством. Это стало возможным лишь с 1 марта 2013 года со вступлением в силу новой редакции Жилищного кодекса.

В последующем указанная квартира была оформлена на одного из обвиняемых по заниженной стоимости и в течение двух месяцев перепродана конечному покупателю по рыночной стоимости. Для потерпевшей была приобретена комната в трехкомнатной квартире в Минске. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более Br350 тыс.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-