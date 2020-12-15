Завершено расследование дела о мошенничестве с продажей медицинских масок

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование мошенничества, связанного с продажей медицинских масок. Уголовное дело было возбуждено по материалам УДФР КГК по Минской области и городу Минску, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

В марте в интернете было размещено объявление от имени ИП Рудницкая А.В. о продаже импортных масок респираторного типа с уникальным классом защиты. В объявлении имелись фотографии респираторов, стоимость одного из них составляла Br15. При этом реализовывались они в количестве от 10 до 100 штук и доставлялись курьерами РУП "Белпочта". Оплатить заказ можно было только наложенным платежом. Таким образом у граждан не было возможности проверить товар до расчета и отказаться от его получения. Покупатели из разных городов оформляли заказ на заявленный в объявлении товар, а получали обычные хлопковые повязки.

Следователями установлено, что регистрация индивидуального предпринимателя была на 35-летнюю женщину, а фактическую деятельность от ее имени по доверенности осуществлял 40-летний супруг. При этом на протяжении всего расследования женщина утверждала, что не была осведомлена о противоправной деятельности супруга.

Мужчина был задержан. При осмотре его места жительства обнаружено и изъято более 600 хлопковых повязок. Установлено, что маски он приобрел на одной из белорусских фабрик, при этом стоимость одной составляет Br3. Данная информация размещена на сайте поставщика.

В период с 20 марта по 16 апреля 40-летний мужчина мошенническим путем завладел денежными средствами граждан на сумму более Br30 тыс. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны более 130 граждан.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователями допрошены сотни свидетелей, потерпевшие и обвиняемый, проведены обыски в арендуемом офисном помещении и по месту жительства мужчины. К материалам уголовного дела приобщен анализ сведений, полученный от РУП "Белпочта", заключения экспертных исследований. Также приобщен материал, характеризующий личность мужчины, согласно которому он уже был судим за уклонение от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-