Завершено расследование дела о нападении лжеработника ЖЭСа на минчанку

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводской районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о разбое и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в конце прошлого года, в отношении жительницы столицы. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Утром 18 декабря 2019 года 37-летний мужчина представился работником жилищно-коммунальной службы и под предлогом проверки воздуховода проник в одну из квартир дома на ул. Алтайской в Минске. Он был одет в светоотражающий жилет и держал в руках папку с бумагами, чтобы не вызвать сомнений у девушки, открывшей дверь.

Войдя в квартиру, мужчина не менее десяти раз ударил фонариком-электрошокером 28-летнюю потерпевшую в область головы и шеи. Потом скотчем связал ей руки и ноги и, неоднократно угрожая применением насилия, требовал отдать ему деньги.

Испугавшись, девушка рассказала, где лежат ее накопления. Нападавшему удалось завладеть более Br200 и $240. После этого мужчина принялся самостоятельно искать ценности в квартире, похитив и имущество общей стоимостью более Br90.

Кроме того, мужчина совершил действия сексуального характера вопреки воле потерпевшей, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Уходя из квартиры, обвиняемый спрятал телефоны потерпевшей и запер входную дверь, забрав с собой ключи. Когда девушке удалось освободиться, она нашла телефон и позвонила своим знакомым, которые и обратились к правоохранителям.

Благодаря успешному взаимодействию столичной милиции и следователей в течение суток нападавший был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый, нигде не работающий 37-летний житель Смолевичского района. Согласно материалам уголовного дела, в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Во время допроса он рассказал, что все действия планировал заранее: за несколько дней до произошедшего купил жилетку и электрошокер, вернувшись домой, сжег весь реквизит в печи.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.207 УК (разбой), ч.1 ст.167 УК (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия и угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевшей). Он заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-