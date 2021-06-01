Завершено расследование дела о нападении на банк в Копцевичах

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на отделение банка в поселке Копцевичи Петриковского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Утром 29 марта 2021 года житель Мозыря прибыл в Калинковичи на железнодорожный вокзал, откуда на поезде уехал в Копцевичи. В рюкзаке у него были комплект одежды, самодельное стрелковое нарезное огнестрельное оружие калибра 9 мм, патроны, нож. "Мужчина переоделся в камуфляжный костюм и в обеденное время подошел к местному отделению банка. На голову надел балаклаву и возле входной двери стал ожидать выхода на улицу специалиста по оказанию банковских услуг. Как только женщина нажала на ручку двери, незнакомец ворвался в помещение, нанес рукояткой пистолета удар по голове, скотчем связал ей руки и ноги. Забрал у потерпевшей связку ключей, запер входную дверь, обыскал ее рабочую комнату, похитил из сейфа $1301 и Br3005, после чего скрылся", - рассказали в УСК.

Разбойное нападение попало в объектив видеокамеры системы видеомониторинга службы безопасности банка, сотрудник которой вызвал милицию.

Вечером того же дня правоохранители задержали схожего по приметам мужчину, прятавшегося в лесу в заброшенном здании. При себе у него были пистолет и деньги. Существенную помощь правоохранителям в поиске злоумышленника оказали жители деревни Копцевичи.

"На протяжении всего следствия задержанный житель Мозыря отрицал свою причастность к преступлению, настаивал, что обнаруженные при нем вещи случайно нашел в лесу. Следователям удалось собрать доказательства, опровергающие версию подозреваемого и указывающие на его виновность", - подчеркнула официальный представитель УСК.

При обыске дома у подозреваемого обнаружили тетрадь с его почерком, где записаны режим работы отделения банка в Копцевичах и расписание поездов Калинковичи - Житковичи, которые следовали через станцию в Копцевичах. По поручению следователя по изъятому у фигуранта телефону сотрудник ГКСЭ провел экспертизу радиоэлектронных устройств. Обнаружена удаленная фотография таблички с режимом работы банка в Копцевичах.

В следственном управлении УСК по Гомельской области проводилось опознание обвиняемого. Два жителя Копцевичей узнали незнакомца, ходившего по поселку в день ограбления банка. При проведении следственного действия без визуального наблюдения с участием фигуранта, статистов и потерпевшей, последняя уверенно опознала нападавшего по голосу.

На основании собранных доказательств жителю Мозыря предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в крупном размере), ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК Беларуси.

Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.-0-