Завершено расследование дела о нападении на магазин в Минске

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего минчанина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 12 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в один из продуктовых магазинов на улице Куйбышева в Минске и угрожал продавцу применением насилия, демонстрируя канцелярские ножницы. Неизвестный потребовал передать ему имеющиеся в кассе деньги. Ему удалось завладеть Br60.

На записи камеры видеонаблюдения изображены вход мужчины за прилавок и выход из-за него. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчину. Им оказался ранее судимый 33-летний минчанин. В момент задержания он был в той же одежде, что и при разбойном нападении. Сотрудники милиции обнаружили и канцелярские ножницы. Во время допроса мужчина пояснил, что похищенные деньги потратил на спиртные напитки и продукты.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую, свидетелей и обвиняемого. К уголовному делу приобщен характеризующий личность мужчины материал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и нигде не работал. Также к материалам уголовного дела приобщена запись камеры видеонаблюдения магазина, согласно которой установлено, что на разбойное нападение мужчине понадобилось 10 секунд. Во время расследования ущерб возмещен в полном объеме.

Нарушителю предъявлено обвинение по ч.1 ст.207 (разбой) УК. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-