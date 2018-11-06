Завершено расследование дела о наркомагазинах: 37 обвиняемых

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением завершено расследование масштабного уголовного дела о деятельности двух крупных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

В результате проверки оперативной информации сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома получены данные о причастности ряда лиц к наркоторговле. "Сотрудниками милиции проведены задержания, подразделениями Следственного комитета возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одном производстве. В ходе следствия установлено, что в период с 2016 по 2017 год более 30 человек из корыстных побуждений вступили в структурные подразделения международных преступных организаций для получения дохода от сбыта наркотиков и психотропов. Эти подразделения относятся к двум крупным торговым площадкам в интернете", - рассказали в Следственном комитете.

Обвиняемые выполняли различные роли в преступной группе и были дистанционно наделены руководством магазина, на который работали, различными обязанностями. "В их числе разделение крупных партий запрещенных веществ и распределение их между другими участниками, сбыт наркотиков и психотропов потребителям с использованием закладок, привлечение новых покупателей, сбыт пробных порций и контроль отзывов об их употреблении, соблюдение конспирации. Деятельность одного из магазинов пресечена, он прекратил свое существование. При этом установлены личности руководителей обеих торговых площадок, в отношении которых проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - отметили в отделе информации и связи с общественностью.

Кроме того, пресечены крупные каналы поставки запрещенных веществ из России и Украины. Среди обвиняемых - 36-летний курьер, гражданин России, который перевозил крупные партии наркотиков и психотропов в Беларусь из России для дальнейшего распространения обоими магазинами. Также украинскими правоохранителями по запросу белорусской стороны задержан поставщик, который неоднократно перевозил запрещенные вещества в Беларусь из Украины. "Эти магазины характеризует активная маркетинговая стратегия: использовался ряд инструментов для привлечения новых потребителей (скидки, акции). Для расширения розничной сети размещались объявления о трудоустройстве, в которых обещались высокие заработки и обеспечение безопасности деятельности. Работников инструктировали, как использовать необходимые средства и программное обеспечение для сохранения анонимности, однако впоследствии это не помешало сотрудникам правоохранительных органов установить личность ряда обвиняемых", - подчеркнули в Следственном комитете.

Средний возраст обвиняемых по уголовному делу - 27 лет, среди них лишь одна женщина, остальные мужчины в возрасте от 18 до 46 лет. Все они имеют различный социальный статус: восемь фигурантов окончили высшие учебные заведения, 15 имели законные источники дохода и постоянное место работы либо занимались предпринимательской деятельностью. Кроме того, 11 подследственных ранее были судимы, в том числе за незаконные действия с наркотиками.

В ходе расследования проведены обыски, очные ставки, более 300 допросов. Проанализировано содержимое мобильных устройств и компьютерной техники, использовавшихся в противоправной деятельности для связи с иными участниками преступной организации. Изъяты из тайников в различных местах на территории Беларуси наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 7 кг. Наложен арест на имущество, в том числе приобретенное на средства, заработанные преступным путем (автомобили, компьютерная техника), на общую сумму более Br117 тыс.

Проведено более 370 экспертных исследований, результаты которых приобщены к материалам уголовного дела. В результате действия 37 обвиняемых квалифицированы следствием по следующим статьям Уголовного кодекса Беларуси: ст.285 (участие в преступной организации - 33 обвиняемых), ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов - 37 обвиняемых, 33 из них - по ч. 4 статьи), ст.328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - 1 обвиняемый), ст.329 (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества - 3 обвиняемых). К 33 фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото Следственного комитета