Завершено расследование дела о незаконной ловле рыбы и раков в Сенненском районе

6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы и раков, повлекшей за собой особо крупный ущерб. Такая информация размещена на официальном сайте Следственного комитета, передает БЕЛТА.

Двое жителей Сенно 10 ноября 2020 года отправились на рыбалку на лодке. Они установили на водоеме сети, в которые попались 430 особей плотвы, 4 - ерша и 6 раков. Общий ущерб, нанесенный природе, составил более Br12,4 тыс.

Незадачливые рыбаки оказались братьями - одному 41 год, второму 44. Во время незаконной добычи рыбы их с поличным поймали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. На место была тут же вызвана следственно-оперативная группа.

После допроса обвиняемых и свидетелей оперативники собрали вещественные доказательства. В качестве главного признаны рыболовные сети братьев-рыбаков. К материалам уголовного дела приобщено также заключение ихтиологической экспертизы, установившей виды пойманных рыб и раков.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы и других водных животных, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Они заключены под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Витебской области