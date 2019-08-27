Завершено расследование дела о незаконном обороте наркотиков, повлекшем смерть двух человек

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, совершенном организованной группой и повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного УСК Оксана Лазько.

По данным следствия, ранее не судимый 34-летний гражданин России в конце прошлого года вошел в состав организованной группы, специализирующейся на реализации наркотиков на территории Беларуси и России через интернет-магазин. С декабря 2018 года по март 2019-го мужчина выполнял функции закладчика наркотиков.

Запрещенные вещества он хранил на территории Витебской области, подготавливал к дальнейшему сбыту и передавал сведения о расположении закладок с наркотиками другим участникам организованной группы. Известно, что он сообщил информацию о месторасположении не менее 28 г героина, 140 г амфетамина, 0,34 г кокаина, 291 г марихуаны, 249 г гашиша, 99 г мефедрона, 42 г альфа-PVP, 8 г метадона. Установлены два эпизода, когда подозреваемые по уголовным делам приобретали через интернет-магазин спрятанные им наркотики.

Следователи также выяснили, что вечером 30 января 2019 года обвиняемый сделал закладку с особо опасным наркотическим средством (метадоном) в Витебске. Его приобрели двое 29-летних мужчин. 1 февраля покупатели забрали наркотик и употребили. Из-за острого отравления они скончались.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.5 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт наркотических средств, особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой, повлекшие по неосторожности смерть двух человек в результате потребления ими наркотических средств) УК. Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело в его отношении передано прокурору для направления в суд.

"В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении иных участников данной организованной группы. Проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на установление их местонахождения", - добавила Оксана Лазько.-0-