Завершено расследование дела о перевозке более 100 кг наркотиков через белорусскую границу

31 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о перемещении группой лиц через границу наркотиков в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, 52-летний гражданин Литвы в марте 2019 года для сбыта приобрел наркотики в своей стране. Затем с другими людьми спрятал наркотики в тайник, сделанный в полуприцепе. Вечером 24 марта он въехал в Беларусь через пункт пропуска "Григоровщина". Во время проверки машины в полуприцепе таможенники нашли тайник с веществом.

Экспертиза установила, что в пакетах были гашиш (не менее 111,8 кг), таблетки (более 9 кг, содержащие в своем составе особо опасное психотропное вещество - МДМА), мефедрон (почти 5 кг) и кокаин (3,9 кг).

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств, особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере, совершенные группой лиц) и ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере) УК. Он заключен под стражу. Уголовное преследование в отношении других участников группы идет за рубежом.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-