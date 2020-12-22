Завершено расследование дела о подпольном покерном клубе в Жлобине

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса в Жлобине, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по области Мария Кривоногова.

По данным следствия, весной 2014 года житель Жлобинского района вместе с двумя жителями райцентра учредил общество с ограниченной ответственностью. Заявленный основной вид деятельности - организация отдыха и развлечений. Партнеры арендовали помещение, приобрели мебель для бара и оборудование для азартных игр.

"Официально организация работала как питейное заведение, в котором функционировал клуб спортивного покера, где играют на интерес. В действительности же в баре проводились покерные турниры с призовыми фондами и кэш-игры. Клуб получал до 10% от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по "черной" бухгалтерии", - рассказала Мария Кривоногова.

Подпольный покерный клуб работал пять лет. Установлено более 300 игроков из Гомельской, Могилевской и Минской областей.

За это время сменилось несколько номинальных директоров организации. Реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал в качестве администратора. Третий компаньон, который изначально не знал о незаконной деятельности клуба, вышел из состава учредителей через несколько месяцев после открытия. Летом 2019 года свою долю в бизнесе продал и главный управленец.

"Противоправную деятельность учредителей подпольного клуба пресекли сотрудники ИМНС по Жлобинскому району и Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области", - отметила официальный представитель УСК. Толчком к разбирательству стал звонок посетителя клуба на горячую линию МНС. Он сообщил, что приобрел игровые фишки, а чек не выдали. Реально же мужчина был обижен из-за задержки с выплатой выигрыша.

Следственное управление УСК по Гомельской области возбудило уголовное дело. Как выяснилось, житель Жлобинского района незаконно получил доход не менее Br76 тыс. Его напарник - не менее Br80 тыс.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч.2 ст.233 (предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере) УК. В отношении первого обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога, в отношении второго - в виде личного поручительства.

Дело передали в прокуратуру для направления в суд.-0-