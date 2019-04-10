Завершено расследование дела о поджоге дома в Лунинецком районе в новогоднюю ночь

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Лунинецкого района, обвиняемого в поджоге дома знакомого, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, 34-летний мужчина ночью 1 января запер входную дверь дома 44-летнего односельчанина на навесной замок, проник на чердак и поджег строение. Обнаружив возгорание, хозяин смог выбраться наружу, а затем вызвал сотрудников МЧС.
Свои действия фигурант объяснил тем, что таким образом он мстил знакомому за необоснованное обвинение в краже продуктов питания.
"В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина во время совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения, что является обстоятельством, отягчающим ответственность", - пояснил Дмитрий Иванюк. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.14, п.5 ч.2 ст.139 (покушение на убийство общеопасным способом) и ч.1 ст.14, ч.2 ст.218 (покушение на уничтожение имущества общеопасным способом) УК. Он заключен под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
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