Завершено расследование дела о покушении на убийство беременной женщины в Минске

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску закончило расследовать уголовное дело о покушении на убийство беременной женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Днем 26 апреля в учреждение здравоохранения столицы с ножевыми ранениями была доставлена 36-летняя минчанка. Правоохранители установили, что телесные повреждения женщина получила в одной из квартир по улице Руссиянова в Минске. По подозрению в преступлении незамедлительно был задержан 45-летний муж потерпевшей. По данным следствия, ночью 26 апреля обвиняемый был пьян, возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Из ревности мужчина умышленно нанес руками и ногами не менее пяти ударов по различным частям тела женщины, несколько раз ранил ее ножом ", - рассказали в УСК.

Несколько часов фигурант не давал вызвать пострадавшей скорую помощь. Лишь когда он уснул, потерпевшая смогла позвонить по телефону 103.

По материалам дела, за месяц до случившегося женщина сообщила супругу о беременности. Пара проживала в одной квартире с отцом потерпевшей и его сожительницей. По словам соседей и родственников, между супругами часто возникали конфликты на почве ревности.

На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания, желая избежать уголовной ответственности.

При расследовании осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. С участием обвиняемого проведены очные ставки. К материалам дела приобщены материалы, характеризующие личность мужчины, и результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Согласно данным предварительного расследования, мужчина работал трактористом-водителем на одном из предприятий столицы. Ранее он неоднократно судим. Следует отметить, что в 2009 году он осужден за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть своей супруги. Причина тяжкого преступления, как и в этом случае - ревность.

В отношении обвиняемого в центральном аппарате ГКСЭ проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Государственные судебные эксперты установили: мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.14, п.3 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство заведомо беременной женщины). Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-