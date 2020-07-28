Завершено расследование дела о причинении смерти по неосторожности трехмесячному ребенку

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности трехмесячному ребенку. Обвиняется 32-летний отец мальчика, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Трагедия произошла 24 апреля текущего года. Тогда мужчина с сожительницей и двумя детьми был в гостях у родственников в одной из деревень Глусского района. Днем он выпивал. Ночью между ним и сожительницей возник конфликт. "Он взял на руки трехмесячного сына и вышел во двор, намереваясь направиться домой. Женщина попыталась помешать ему, однако обвиняемый убедил ее, что мальчик в безопасности", - рассказала Анастасия Лавринович.

Женщина пошла укладывать спать старшего ребенка и уснула с ним. Когда проснулась, то обнаружила, что сожитель спит в своей комнате, а младшего сына нигде нет. Через некоторое время мальчика обнаружили во дворе дома без признаков жизни.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, которая могла образоваться при падении отца, державшего ребенка. Экспертизой также установлено, что причинение указанной травмы ребенку в результате нанесения ему ударов исключается", - проинформировала Анастасия Лавринович.

На допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Однако всех обстоятельств вспомнить не смог из-за сильного алкогольного опьянения в ночь происшествия. Он не отрицает, что мог упасть вместе с мальчиком, причинив таким образом ему смертельную травму. Это подтверждает и тот факт, что эксперты обнаружили у мужчины телесные повреждения, характерные для падения с высоты собственного роста. При его освидетельствовании в момент задержания концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составляла 2,9 промилле.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Могилевской области