Завершено расследование дела о противоправных действиях парня 14 июля в Минске

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего минчанина, который вечером 14 июля на улице Немиге в Минске совершил противоправные действия. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. До недавнего времени он находился под стражей. В настоящий момент мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в статусе обвиняемого и виной всему считает "эффект толпы", который и побудил его совершить преступление.-0-