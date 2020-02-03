Завершено расследование дела о разбойном нападении на двух несовершеннолетних в Минске

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на квартиру. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 18 ноября 2019 года с целью завладения имуществом 38-летний мужчина проник в квартиру на ул.Каменногорской в Минске. Согласно материалам уголовного дела, дома находился несовершеннолетний. Мальчик, ожидая свою младшую сестру, открыл дверь тамбура и квартиры. В то время как девочка поднималась по лестнице, обвиняемый зашел в квартиру и закрыл мальчика в ванной комнате. Дождавшись девочку, он закрыл обоих подростков в комнате. При этом использовал различные меры конспирации: надел маску с прорезями для глаз, перчатки, изменил интонацию и голос.

Мужчина пытался самостоятельно найти деньги, но, не обнаружив их, стал угрожать, а после применил в отношении детей насилие, требуя указать место хранения и передать имеющиеся в квартире денежные средства. Поскольку дети не знали, где хранятся накопления, подросток предложил позвонить маме. Связавшись с ней, мальчик сообщил о произошедшем. Женщина незамедлительно обратилась в милицию. Денежными средствами завладеть не удалось, поскольку потерпевшие не хранили деньги дома. Однако, уходя из квартиры, мужчина похитил несколько украшений, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Благодаря взаимодействию столичной милиции и следователей удалось установить личность нападавшего. Во время допроса обвиняемый рассказал, что все действия планировал заранее. 18 ноября он отпросился с работы и поехал в гараж, где оставил свой автомобиль, переоделся и пошел к дому пешком. Следователями с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства допрошены потерпевшие, свидетели и обвиняемый. Правоохранителями установлены и проанализированы записи камер видеонаблюдения по пути следования мужчины. С участием обвиняемого проведены очная ставка и проверка показаний на месте.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.207 (разбой) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-