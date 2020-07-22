Завершено расследование дела о смертельном травмировании на предприятии в Минске

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи установили причину смертельного травмирования двух сотрудников столичного предприятия, сообщили БЕЛТА в СК.

Инцидент произошел утром 12 февраля 2019 года. Во время демонтажных работ на территории одного из предприятий произошло обрушение кирпичной части здания на двух сотрудников. В результате 63-летний ведущий инженер погиб на месте, 53-летний инженер скончался при доставлении в учреждение здравоохранения.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 (нарушение правил безопасности строительных работ) УК. Установлено, что авария произошла из-за многочисленных грубых нарушений производства работ на объекте и технических нормативных правовых актов.-0-