Завершено расследование дела о смерти электромонтажника в Смолевичах

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичский районный отдел Следственного комитета установил обстоятельства гибели электромонтажника в сентябре 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, 19 сентября 2019 года на участке в Смолевичах прокладывали кабельную линию. Во время работ по монтажу соединительных муфт линии двое электромонтажников, которые находились в кабельном колодце на глубине 2,5 м, получили поражение электрическим током. В результате 36-летний житель Молодечно скончался на месте. Его 31-летний коллега был госпитализирован с электротравмой.

Фото УСК по Минской области

Допрошены работники и должностные лица организаций, изучена нормативная и техническая документация, получены экспертные заключения. К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования Департамента государственной инспекции труда. Следователи установили, что нарушения требований проектов, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также техники безопасности и охраны труда, состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены мастер сторонней электромонтажной фирмы и мастер эксплуатирующего предприятия электроэнергетики. Предварительным расследованием установлено, что они не организовали производство строительно-монтажных работ на этом участке в соответствии с нормативными документами и не обеспечили соблюдение технологической последовательности данного вида работ. Согласно проектной документации новый кабель должен быть проложен в другой кабельной канализации. В результате при испытаниях после прокола и муфтирования ошибочного кабеля работников, находившихся в кабельной канализации, поразило электричеством.

Мастеру электромонтажной фирмы предъявлено обвинение по ч.2 ст.305 УК, второму мастеру, допустившему стороннюю организацию к выполнению муфтирования ошибочного кабеля, - по ч.2 ст.428 УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

С целью устранения нарушений закона, причин и условий, способствовавших преступлению, направлены представления руководству указанных организаций.-0-