Завершено расследование дела о витебчанке, которая порезала лица двум прохожим

7 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений двум женщинам, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, пьяная женщина вечером 29 марта шла по ул. Гагарина. Рядом выгуливали собаку мать с дочерью. Обвиняемой что-то не понравилось в поведении домашнего питомца, завязалась словесная перепалка. В итоге она ударила прохожих ножом по лицам, а также избила их руками и ногами.

Витабчанке предъявлено обвинение по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Она заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-