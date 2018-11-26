Завершено расследование дела о захвате заложника в Заславле

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о происшествии в отделении банка в Заславле, где 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следственной группой проведен исчерпывающий комплекс следственных и процессуальных действий. Допрашивалась потерпевшая, свидетели и иные люди. Были изучены записи с камер видеонаблюдения, получены результаты исследований, проведенных сотрудниками Госкомитета судебных экспертиз по предоставленным вещественным доказательствам. Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина во время захвата заложницы не страдал каким-либо психическим расстройством. Он мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Следствием установлено, что мотивом преступления были внутрисемейные отношения. "Собраны доказательства, которые свидетельствуют о том, что мужчина много лет совершал противоправные действия в отношении своей дочери. Когда они жили вместе, он систематически истязал ее, избивал, причинял телесные повреждения, вызывающие особые физические и психические страдания. Девушка в милицию обратилась только единожды, но возбужденное в отношении мужчины административное производство в суде было прекращено в связи с их примирением", - проинформировала Татьяна Белоног. За неделю до происшествия мужчина из-за ссоры на почве ревностного отношения угрожал ножом дочери и поранил ей шею.

В день происшествия девушка по требованию отца пришла в отделение банка переоформить на себя взятый им кредит. Нетрезвый мужчина при подписании документов в операционном зале приставил к шее дочери нож и требовал прекратить общение с ее молодым человеком. Он причинил девушке травмы - 15 ссадин на шее и 6 ран на пальцах кистей рук, рассказала Татьяна Белоног. Мужчина был ликвидирован во время специальной операции по освобождению заложницы.

Во время разбойного нападения на банк в Заславле мужчина захватил заложницу "Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в здании филиала банка в Минском районе, где мужчина взял в заложники женщину", - проинформировала официальный представитель СК.

Ранее мужчина был неоднократно судим за умышленные преступления. В 2007 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенный разбой и грабеж.

После детального изучения всех обстоятельств предварительное расследование прекращено в связи со смертью лица, совершившего особо тяжкие преступления.-0-