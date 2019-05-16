Завершено расследование дела о жестоком убийстве мужчины в Оршанском районе

16 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве мужчины в Оршанском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 25 октября 2018 года в милицию обратилась 27-летняя женщина, которая сообщила, что 20 октября ее 65-летний отец ушел из дома и пропал. В ноябре по факту исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело. Во время расследования было установлено, что мужчина убит.

Следователями УСК по Витебской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное группой лиц) в отношении неработающих неоднократно судимых 55-летнего и 46-летнего мужчин. В конце декабря тело пенсионера с многочисленными повреждениями нашли в лесу. Мужчину убили с 20 по 23 октября в квартире одного из обвиняемых. Впоследствии они попытались скрыть факт совершения преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему нанесли не менее 24 ударов. Все телесные повреждения являются прижизненными и носят признаки тяжких. Из-за них мужчина и скончался.

Фото УСК по Витебской области

"С целью устранения противоречий в показаниях фигурантов уголовного дела проведены очные ставки, проверки показаний на месте. Во время них обвиняемые продемонстрировали место совершения преступления и рассказали обстоятельства. Кроме того, указали на место захоронения тела, сообщили, где были спрятаны орудия преступления и средства для перевозки тела погибшего", - отметила Оксана Лазько.

Во время расследования вышеуказанного уголовного дела также установлена причастность 55-летнего обвиняемого к совершению преступления по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.139 УК (покушение на убийство).

По данным следствия, днем 29 мая 2016 года в одном из населенных пунктов Оршанского района обвиняемый во время пьяной ссоры с 54-летним мужчиной нанес тому удары в область жизненно важных органов, причинив телесные повреждения. Свой умысел обвиняемый не довел до конца, потерпевший оказал активное сопротивление. Мужчине предъявлено обвинение.

Двоим обвиняемым предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК. Они заключены под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-