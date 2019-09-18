Завершено расследование дела о жестоком убийстве мужчины в Полоцке

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве молодого мужчины в Полоцке, рассказала БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, днем 22 апреля правоохранителям поступила информация от жителей Полоцка о том, что во дворе частного дома обнаружено захоронение. Выяснилось, что под землей находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти. По данным следствия, у полочанина в гостях были трое парней, они вместе выпивали. Возникла ссора, и собутыльники нанесли хозяину травмы. Чтобы скрыть преступление, они закопали тело во дворе.

Согласно заключению экспертизы, смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был захоронен заживо.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, проведены проверки показаний на месте, очные ставки. Осмотрены места происшествий, в водоеме обнаружено орудие преступления - лопата, которой потерпевшему также причинялись телесные повреждения. Осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами. Собран характеризующий материал. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз.

Действия 18-летнего и 17-летнего обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) УК. Молодые люди заключены под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

"В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении третьего фигуранта - 20-летнего мужчины, который также заключен под стражу. Он привлечен в качестве обвиняемого на территории России за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос о его экстрадиции", - проинформировала Оксана Лазько.-0-