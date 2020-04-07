Завершено расследование дела о жестоком убийстве престарелого мужчины

7 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве престарелого мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 25 сентября 2019 года в деревне Купчели 43-летний мужчина пришел домой пьяным. Там находились его престарелые родители. Он вел себя агрессивно, разбрасывал вещи, опрокидывал шкафы, разбил мобильный телефон матери. После устроенного в доме погрома обвиняемый стянул с кресла на пол своего отца и на глазах у матери начал его избивать. Женщина попыталась помешать сыну, однако остановить его не удалось. Она убежала к соседке, откуда позвонила в милицию и вызвала скорую помощь.

Фото УСК по Витебской области

"Обвиняемый после жестокого избиения отца покинул место происшествия. В тот же день он был задержан сотрудниками милиции. Потерпевший от полученных травм скончался в медицинском учреждении 2 октября", - отметила Оксана Лазько.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-