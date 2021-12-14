Завершено расследование дела об истязании и убийстве с особой жестокостью бобруйчанки

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела об истязании и убийстве с особой жестокостью бобруйчанки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Ночью 26 мая в Бобруйске 37-летний мужчина, находясь по месту жительства и будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с сожительницей нанес ей множество ударов руками и ногами. Затем, схватив кочергу, он продолжил бить женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы и объекты, по которым проведен ряд экспертных исследований. Их заключения изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Допрошен обвиняемый. С его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой мужчина рассказал и наглядно продемонстрировал обстоятельства совершенного преступления.

Установлено, что с октября 2018 года обвиняемый периодически избивал сожительницу, нанося ей побои, душил, бил табуреткой и другими предметами, причиняя физические и психические страдания женщине до момента убийства.

Согласно результатам экспертизы причиной смерти потерпевшей стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся кровоизлиянием и отеком мозга. На теле умершей женщины обнаружено не менее 87 телесных повреждений.

По месту жительства фигурант характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртным. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.154 (истязание) и п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-