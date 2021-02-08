Завершено расследование дела об избиении милиционера и попытке завладения его оружием

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и хищении огнестрельного оружия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Согласно материалам дела, днем 3 сентября 2020 года 27-летний житель деревни Красная Поляна Любанского района совместно с 43-летним дядей употребляли спиртное. После этого мужчины решили покататься на мотоцикле. Возле агрогородка Сосны Любанского района их остановил участковый инспектор для составления протокола об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины не согласились с законными требованиями сотрудника милиции и оказали активное сопротивление. Они нанесли милиционеру более 10 ударов руками в область головы и туловища, выражались в его адрес нецензурной бранью, высказывали угрозы применения насилия и повалили потерпевшего на землю", - рассказали в СК.

На этом нетрезвые мужчины не остановились. Они попытались завладеть табельным огнестрельным оружием милиционера - пистолетом Макарова с патронами. Участковый произвел предупредительный выстрел, однако 43-летний мужчина захватил его руку с пистолетом, направил ему же в область головы и сорвал видеорегистратор. После этого мужчины попытались скрыться с места происшествия на мотоцикле, однако были задержаны.

По делу проведен комплекс следственных действий: допрошены обвиняемые, потерпевший, свидетели. Осмотрено место происшествия, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к делу. К материалам дела приобщены заключения судебно-медицинских и баллистической экспертиз. С участием потерпевшего проведена проверка показаний на месте. Пистолет, записи видеорегистратора потерпевшего и его форменное обмундирование осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу.

По результатам собранных по делу доказательств действия мужчин квалифицированы по ч.4 ст.294 (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное группой лиц, путем разбоя) Уголовного кодекса Беларуси.

Также дополнительно 43-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст.364 (насилие и угроза его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности), а 27-летнему - по ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения) Уголовного кодекса Беларуси.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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