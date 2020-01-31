Завершено расследование дела об убийстве девочки в Зельвенском районе

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве четырехлетней девочки в Зельвенском районе. Обвиняемым является отец ребенка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Как сообщалось ранее, 18 октября 2019 года в больницу с множественными телесными повреждениями была доставлена четырехлетняя девочка, которая спустя два дня, не приходя в сознание, скончалась.

С 12 по 18 октября 2019 года 25-летний житель Зельвенского района систематически избивал своих малолетних дочерей. Вечером 18 октября отец, разозлившись из-за непослушания старшей дочери, избил ее, дважды бросил на тахту, причинив телесные повреждения, которые стали причиной ее смерти. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Четырехлетняя девочка из Зельвенского района после избиения умерла в больнице Девочка 2015 года рождения была доставлена в учреждение здравоохранения в бессознательном состоянии с множественными повреждениями 18 октября.

Во время предварительного следствия допрошены обвиняемый и свидетели, в том числе должностные лица, медицинские работники, односельчане. Показания проверили на месте, были организованы очные ставки. Получены заключения судебно-генетических, судебно-биологических, стационарной комплексной психолого-психиатрической, медико-криминалистической и судебно-биологической экспертиз. Согласно сделанным выводам, обвиняемый каким-либо психическим расстройством не страдал, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Особое внимание следователи уделили выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. В адрес отделов образования Дятловского, Слонимского, Зельвенского районных исполнительных комитетов внесены представления об устранении нарушений закона.

Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 2 ст. 154 (истязание) и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси.

Свою вину обвиняемый не признал. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-