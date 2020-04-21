Завершено расследование дела об убийстве мужчины в Ушачах

21 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве мужчины и насилии в отношении человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, в ночь на 25 сентября 2019 года компания из трех человек распивала спиртное в Ушачах. В какой-то момент между 53-летним и 27-летним мужчинами возник конфликт, во время которого парень взял нож в руки. За хозяина дома заступилась его 29-летняя знакомая, которая выхватила из рук обвиняемого нож и отбросила в сторону. После чего мужчина стал избивать потерпевшего руками и ногами.

"Женщина всячески препятствовала совершению убийства и даже пыталась позвонить в милицию. Однако мужчина избил ее и отобрал мобильный телефон. Женщине удалось выбежать из дома и позвонить в милицию от соседей", - отметила Оксана Лазько.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники милиции через несколько часов после трагедии задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался житель Чашников. По данным следствия, мотивом совершения преступления стала личная неприязнь.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.366 (насилие и угроза насилием в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения, в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение общественного долга) УК. Он заключен под стражу. Обвиняемый ранее был неоднократно судим за кражи и грабеж, привлекался к административной ответственности за избиение людей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0