Завершено расследование дела об убийстве в Новополоцке сыном своей матери

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцкие следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве матери сыном, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В январе 2019 года в правоохранительные органы обратился 32-летний житель Новополоцка и сообщил, что из дома ушла его мать, местонахождение которой не установлено. Следователям стало известно, что к ее пропаже причастен сын. Выяснилось, что мужчина во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес женщине несколько ударов молотком по жизненно важным органам.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами УГКСЭ по Витебской области, женщине были причинены тяжкие телесные повреждения, не совместимые с жизнью. По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-