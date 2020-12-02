Завершено расследование дела об убийстве в Витебском районе

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщила БЕЛТА официальный представитель ведомства Оксана Лазько.

Днем 30 сентября в озере в Витебском районе нашли тело мужчины. Погибший с 2017 года числился пропавшим без вести. Следователи выяснили, что с сентября по октябрь 2017 года четверо мужчин в возрасте от 33 до 51 года во время распития спиртного со своим 43-летним знакомым уговаривали его продать квартиру в Витебске по низкой цене. Когда тот отказался, между ними возник конфликт. Трое мужчин избили потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

После убийства к телу погибшего привязали металлический предмет, обвиняемые погрузили его в автомобиль и перевезли к озеру, где утопили.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, провели очные ставки, следственный эксперимент и проверку показаний на месте. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз.

По результатам расследования троим мужчинам предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц) УК, а одному - по ч.2 ст.405 (заранее не обещанное укрывательство следов особо тяжкого преступления) УК. Они заключены под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-